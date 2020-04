In attesa della ripresa del campionato, la Juventus è già a lavoro per pianificare il mercato. I bianconeri dovranno fare qualche cambiamento in ogni reparto, i giocatori che non hanno convinto Maurizio Sarri sono soprattutto tre: Miralem Pjanic, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Tutti e tre i giocatori hanno mercato: sul bosniaco ci sono Psg e Chelsea in prima fila, l'ex Empoli piace in Premier e fino a qualche mese fa anche il Milan aveva provato a sondare il terreno, e il terzino piace a Valencia e Psg.