La Premier League punta gli occhi sulla Juventus, ci sono tre giocatori ai quali i club inglesi sarebbero interessati e che i bianconeri potrebbero vendere perché attualmente a rischio dopo il flop di questa stagione. Uno per ruolo: Alex Sandro, che nelle ultime stagioni ha avuto un rendimento altalenante, Aaron Ramsey, sempre alle prese con problemi fisici e Paulo Dybala, uno dei casi più delicati con il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa per il rinovo ancora in stand by. Tre giocatori che potrebbero non rientrare più nei piani della Juve ma che hanno estimatori importanti in Inghilterra.