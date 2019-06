Your browser does not support iframes.

La Juventus attende ancora di conoscere il sostituto di Massimiliano Allegri, anche se Maurizio Sarri resta in pole e, oltre al suo presunto staff in vista della prossima stagione, dall'Inghilterra trapela il giorno della presentazione ufficiale a Torino. Intanto, Fabio Paratici studia a come fare cassa sul mercato: con quattro cessioni eccellenti possono arrivare ben 110 milioni di euro. Lo stesso pensa di fare il Real Madrid e i bianconeri sono alla finestra: per almeno tre colpi è proprio la Juventus a partire in prima fila. Cristiano Ronaldo, dopo la vittoria della Nations League con il suo Portogallo, chiama Matthijs de Ligt a Torino dall'Ajax, salvo poi rilasciare dichiarazioni importanti sul suo futuro. Parole da non trascurare arrivano anche a firma Leonardo Bonucci e Moise Kean. Se il colpo Mauro Icardi si fa sempre più possibile, da Manchester sarebbe addirittura arrivato il sì di Paul Pogba per il ritorno alla Juventus.



Tutte le notizie della giornata bianconera nella nostra gallery dedicata.