Mattia Perin si appresta a lasciare la Juventus. Il ritorno di Gianluigi Buffon in bianconero, fattosi ormai sempre più probabile, costringe il secondo portiere, reduce da una stagione d'esordio quantomai deludente a Torino, all'addio in estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono tre club in particolare su di lui: Benfica e Porto sognano il colpo dal Portogallo, mentre il Cagliari ha provato a strapparlo ai bianconeri fin da subito, ma Maurizio Sarri sembra voler aspettare il prossimo ritiro prima di chiudere la cessione.