Lanciato da Andrea Pirlo in prima squadra, perpotrebbe essere arrivato il momento di fare un'esperienza lontano da Torino. Il centrocampista classe 2001 è stimato da Allegri ma in bianconero potrebbe non trovare spazio, per questo la Juve sta pensando di girarlo in prestito in Serie B. Sul giocatore hanno acceso i riflettori Lecce, Parma e Cremonese. Una corsa a tre per assicurarsi il gioiello bianconero, che la società vuole far scendere di categoria per fare esperienza e trovare continuità.