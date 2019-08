Una panchina che nasconde una plusvalenza. E' ciò che scrive Tuttosport, commentando la situazione di Emre Can, escluso di lusso - come lui anche Dybala, De Ligt e l'altro partente Mario Mandzukic - nella gara contro il Parma. Il tedesco ha fatto parte della panchina d'oro vista nella prima stagionale, ricca di qualità, esperienza internazionale, nomi, ingaggi e valutazioni di coloro che riserve non possono proprio essere chiamate. Difficile da digerire? Probabilmente sì, anche se la stagione è lunga e questo è solo l'inizio. Quella di Emre Can in bianconero, però, potrebbe terminare presto. Sfoltire la rosa e far decollare il bilancio, lui può farlo - ancor più degli altri essendo arrivato a parametro zero - e le pretendenti non mancano. TRE CLUB - Come scrive il quotidiano in edicola oggi, Juventus e Barcellona stanno continuando a parlare di Emre Can, con Rakitic come contropartita. Ma non sono gli unici: anche Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ci provano. L'ultima plusvalenza di questo mercato può arrivare, con buona pace dell'aspetto tecnico...