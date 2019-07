Il futuro di Joao Cancelo è ancora tutto da scrivere: il laterale portoghese è prossimo a lasciare la Juventus, ma non è chiaro dove finirà. Il Manchester City sembrava in netto vantaggio, ma le recenti complicazioni sulle modalità da utilizzare per concludere la trattativa hanno rallentato nettamente le operazioni. Così ora spuntano altre due pretendenti: il Bayern Monaco ed il Barcellona. Secondo la Gazzetta dello Sport, la minaccia più concreta potrebbe arrivare proprio dai catalani.