Alex Sandro non è uno di quei giocatori al quale la Juventus sta cercando una sistemazione a tutti i costi, ma nemmeno un incedibile a priori: di fronte a un'offerta di 40 milioni i bianconeri potrebbero lasciar partire il terzino sinistro. Sulle tracce del brasiliano ci sono Psg e due Manchester, City e United, che l'aveva cercato già in passato. La Juve rivoluzionerà le fasce e, da quella parte, il giocatore più vicino all'addio è Mattia De Sciglio. Alex Sandro però non è sicuro di restare, di fronte all'offerta giusta la Juve potrebbe cederlo.