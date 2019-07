Cosa accomuna Manchester City, Arsenal e Tottenham? La stessa competizione nazionale, indubbiamente. E sul mercato anche lo stesso pallino per la difesa. Infatti, tutti e tre i top club inglesi hanno messo nel mirino Dani Alves. Il brasiliano è reduce da una Copa America da protagonista indiscusso e dal divorzio con il Paris Saint-Germain. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un contatto con la Juventus, sua ex squadra, proponendo un clamoroso ritorno. Al momento, però, non è stato raggiunto un accordo tra le due parti.