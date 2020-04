Già prima di vederlo in azione contro Bonucci e De Ligt in Champions, la Juventus stava studiando da vicino Moussa Dembelé. Attaccante classe '96, quest'anno con il Lione ha segnato 22 gol in 42 partite che nelle ultime settimane hanno attirato anche l'attenzione di Chelsea, Arsenal e Manchester United. E' uno dei tanti gioielli del presidente Aulas, i bianconeri non lo hanno perso di vista e cercano un rinforzo proprio in quel ruolo. Alla riapertura del mercato Paratici valuterà la situazione, ma occhio alle sirene dalla Premier.