Kean lascia subito la Fiorentina? Chi lo vuole

La grande stagione di Moise Kean con la Fiorentina ha attirato le attenzioni di molti club, soprattutto in Premier League, dove ci sono tre squadre che lo stanno osservando e potrebbero ingaggiarlo per la clausola che è presente nel contratto, pari a 52 milioni di euro.Una cifra diventata decisamente abbordabile quanto allettante per i top club inglesi. Tanto che, riporta Tuttosport, Arsenal e Tottenham lo stanno già seguendo con grande interesse in vista della prossima stagione. Attesi emissari degli Spurs anche domani sera a San Siro per visionarlo alla Scala del Calcio contro l’Inter.