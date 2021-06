Alla Continassa si stanno preparando per iniziare un mercato pieno di dubbi, incognite e nodi da sciogliere. Il primo - il più grande - è quello relativo a Cristiano Ronaldo. La società è consapevole che può andare via e lo sa anche Massimiliano Allegri, l'agente del giocatore Jorge Mendes sta lavorando su più tavoli per capire la migliore soluzione per il suo assistito: le piste più concrete sono il Manchester United, il Psg e lo Sporting Lisbona. Il problema principale però è l'ingaggio di 31 milioni di euro, che difficilmente potranno garantirgli gli altri club.