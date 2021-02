La Juventus prova il grande colpo per l'attacco della prossima stagione. A svelarlo è la stampa spagnola, secondo la quale Fabio Paratici ha messo nel mirino Heung-min Son, classe '92 del Tottenham. I bianconeri hanno già pronto un piano svelato da Don Balon: l'obiettivo è creare un tesoretto di circa 70 milioni dalle cessioni di Ramsey, bernardeschi e Douglas Costa, per poi investirli tutti per l'attaccante sudcoreano.