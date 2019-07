La Lazio sembra pronta a cedere Sergej Milinkovic-Savic. Dopo un'estate di tira e molla un anno fa, Claudio Lotito ascolterà le offerte di mercato, pur continuando a chiedere la bellezza di 100 milioni di euro per il suo cartellino. La Juventus, per il momento, resta alla finestra, mentre l'Inter è pronta ad affondare il colpo per regalare ad Antonio Conte il più importante degli acquisti estivi. Al di fuori dell'Italia, su Milinkovic ci sono anche il Manchester United in Premier League e il Paris Saint-Germain in Ligue 1. Bianconeri avvisati.