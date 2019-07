Antoine Griezmann si avvicina ad ampie falcate al Barcellona. Lo riporta la stampa spagnola, convinta del matrimonio imminente tra l'attaccante francese ed il club catalano. Se così fosse, i Blaugrana dovrebbero anche mettere in vendita alcuni pezzi pregiati della rosa per ammortizzare l'impatto di un simile grande acquisto. Sul mercato potrebbero finire Nelson Semedo, Samuel Umtiti e Philippe Coutinho: tutti e tre sono stati accostati alla Juventus. I bianconeri stanno finalizzando l'acquisto di Matthjis De Ligt, ma non perdono di vista altri grandi traguardi.