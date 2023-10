Dopo l'assenza obbligata nell'ultima trasferta ad Atalanta, Dusane Arekstanno lavorando intensamente per ristabilire la loro migliore forma fisica e poter essere a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del derby contro il Torino, previsto per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Al Gewiss Stadium, Allegri si era trovato costretto a convocare il giovane Mancini, avendo a disposizione solo Moisecome attaccante di ruolo, naturalmente con Federicoa supporto. È quindi di vitale importanza recuperare Vlahovic e Milik: entrambi stanno lavorando duramente per poter partecipare alla stracittadina contro la squadra granata di Juric.Il resto della squadra è tornato in campo stamani al JTC Continassa dopo la giornata di riposo. I giocatori si sono concentrati sulla gestione del possesso palla e hanno effettuato duelli tra attaccanti e difensori in situazioni di cross dalle fasce. La sessione si è conclusa con una partitella. Domani, la Juventus affronterà una giornata di doppio allenamento, con il primo allenamento del mattino aperto ai tifosi e ai media. Sarà in quel momento che si potrà valutare chi avrà un vantaggio per essere schierato dall'inizio. Allegri dovrà prendere decisioni su tre posizioni chiave: