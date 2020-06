1









Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola. "Tre assi per la coppa" è il titolo della prima pagina di Tuttosport, con la Juventus protagonista e i dubbi di Maurizio Sarri in vista della sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Tra Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Douglas Costa, c'è solo da scegliere. "E io pago", invece, è il titolo messo in copertina da Il Corriere dello Sport, che contesta le "porte in faccia" prese dagli abbonati con la questione rimborsi. Un caso ancora irrisolto, in parte, dal momento che molte società hanno comunque preso posizione da tempo.