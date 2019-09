Il 18 settembre del 2016 la Juventus scende in campo allo stadio Meazza contro l'Inter di Frank De Boer. Dopo il gol del vantaggio dei bianconeri, firmato da Stephan Lichtsteiner al minuto 66, i nerazzurri ribaltano tutto: segnano Mauro Icardi un paio di minuti più tardi e Ivan Perisic a un quarto d'ora dalla fine. Nel recupero viene espulso Ever Banega, ma il risultato non cambia. Sconfitta pesante per la Juventus, cui non basta l'ultima rete in bianconero di Lichtsteiner, che però a fine stagione festeggerà lo scudetto.