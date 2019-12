Tre ​anni fa il match tra Juve e Roma era lo scontro al vertice in Serie A. L'allora squadra di Spalletti stava tenendo il ritmo dei bianconeri che però riuscirono a piegare la resistenza dei giallorossi grazie ad un gol da bomber di razza di Gonzalo Higuain. Il gol dell'argentino arrivò in avvio di primo tempo e fu un vero e proprio capolavoro: controllo a seguire, finta di tiro per mettere a sedere Manolas e bomba dal limite dell'area per battere l'incolpevole Szczesny. Quello dello Stadium contro la Roma fu il primo acuto di una stagione quasi perfetta.