Cristiano Ronaldo andrà avanti a giocare per altri tre anni. Almeno. Lo ha annunciato la mamma, la signora Dolores, che a Madeira ha raccontato di aver sentito il giocatore e di aver parlato con lui del suo futuro dopo la conferenza stampa di ieri. La madre non si è sbilanciata sulla squadra della prossima stagione e nelle prossime settimane si capirà se rimarrà alla Juventus o andrà via. Intanto per ora è concentrato sull'Europeo: sta bene, è in forma e ha voglia di continuare.