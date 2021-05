Chiamato a commentare su La7 un paragone tra Mario Draghi e Cristiano Ronaldo, così ha commentato Marco Travaglio: "Non c’è nessun CR7 che decide al posto della politica. Per fare delle riforme serie ci vuole una maggioranza coesa che più o meno la pensa allo stesso modo. Non è il caso di questa ammucchiata, che ha idee opposte. Ci sono due modi con cui parlare di Draghi. C’è un modo da innamorati e lì al cuore non si comanda. C’è ancora chi pensa che i presidenti del Consiglio debbano essere Ronaldo. Mi ricorda la retorica berlusconiana del ‘ghe pensi mi’ e del ‘lasciamolo lavorare’. Purtroppo è una retorica totalmente incompatibile con le democrazie, nel senso che nelle democrazie non comanda Ronaldo, ma governa chi viene espresso dalla maggioranza eletta del Parlamento. Ronaldo sarà un bravissimo calciatore, ma se vuole fare politica, si candida oppure diventa leader di un partito che poi lo issa a Palazzo Chigi".