La trattativa per arrivare ad Arkadiusz Milik passa attraverso diverse contropartite tecniche. Tra tutti i nomi che sono circolati, Tuttosport individua in Federico Bernardeschi il profilo preferito dall'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. L'ex Fiorentina sta vivendo una stagione non semplice con la Juventus: Sarri gli ha riservato un posto da titolare, con il ruolo di "equilibratore tattico" sulla fascia destra, prevedendo però la staffetta con Douglas Costa. Un altro profilo di cui si parla nell'ambito di questa trattativa è il terzino Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari.