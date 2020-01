Campioni ma non solo. La Juventus vuole continuare a rimanere ad alti livelli per molti anni, alzando sempre di più l'asticella stagione per stagione. Ecco perché i bianconeri guardano al presente ma soprattutto al futuro. Occhio puntato sempre oltre l'orizzonte a caccia dei talenti del domani. Un esempio? Dejan Kulusevski, classe 2000 e impatto pazzesco in Serie A, è una delle rivelazioni della prima parte di stagione: Paratici ha fatto lo scatto decisivo anticipando la concorrenza, l'ha preso dall'Atalanta e lasciato in prestito a Parma a maturare. NTENDA - Chi invece arriverà subito in bianconero è il francese Jean-Claude Ntenda. Secondo Sky Sport, la Juve sta chiudendo l'acquisto di questo laterale sinistro classe 2002 del Nantes che ha giocato 2 presenze con la Francia Under 18. Con ogni probabilità il giocatore si aggregherà alle giovanili per crescere e ambientarsi al calcio italiano. Un occhio al presente e uno al futuro, la Juve piazza un acquisto in prospettiva.