La Juventus apre alla possibile cessione di Daniele Rugani alla Sampdoria. Con il ritorno di Chiellini diventerebbe il quinto centrale e rischia di non avere spazio neanche nella seconda parte di stagione. Ecco perché, secondo Sportitalia, si parla di un possibile trasferimento in blucerchiato in prestito con diritto di riscatto da parte dei bluerchiati. A frenare tutto, però, finora, è la volontà del giocare che non ha intenzione di andare alla Samp.