Non solo il City starebbe monitorando Joao Cancelo, in uscita dalla Juventus. Si legge su Tuttosport che, viste le difficoltà della squadra di Guardiola di piazzare Danilo - la Juve non sembra intenzionata allo scambio - il Bayern Monaco si sarebbe fatto fatto avanti per il laterale portoghese ex Inter e Valencia. La difesa bavarese quindi, dopo aver accolto Hernandez e Pavard, potrebbe ulteriormente rinforzarsi con l'acquisto di Cancelo.