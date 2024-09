Una grandissima prestazione dell'estremo difensore Giovanni Daffara e un goal di Simone Guerra hanno portato la Juventus Next Gen di Paolo Montero a pareggiare per 1-1 contro il Trapani. Le disavventure in aeroporto poi sono note a tutti e il mancato ritorno nella notte della squadra allenata da Montero. Di seguito però i video di goal ed azioni salienti della gara di ieri conclusa con un punto per parte dalla squadra bianconera che ora è attesa da un'altra trasferta a Picerno.