Hamed Traoré sempre più vicino al Sassuolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve e il club neroverde sono vicini all’accordo. Il classe 2000 a breve diventerà infatti un nuovo giocatore bianconero. Il centrocampista sarà dunque ceduto in prestito, prima ancora di assaggiare l'ambiente della Continassa. A centrocampo, intanto, continuano i lavori in corso per regalare a Maurizio Sarri un elemento di assoluta grandezza: l'obiettivo e il sogno porta il nome di Paul Pogba, ma il Manchester United continua a fare muro, aumentando la richiesta intorno ai 150 milioni di euro.