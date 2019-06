Non sarà al Sassuolo il futuro di Hamed Junior Traoré: il centrocampista classe 2000 dell'Empoli sarà prelevato dalla Juventus, che stavolta non opterà per la classica sinergia con i neroverdi. A spuntarla sembra essere stato il Cagliari: con il presidente Giulini i rapporti sono ottimi, nonostante l'ultima scaramuccia avuta nella trasferta sarda di fine campionato, con Kean e Matuidi che hanno lamentato un atteggiamento razzista da parte dello stesso pubblico poi difeso dal numero uno rossoblù. Tant'è: qui si tratta di affari, e un affare è Hamed Junior Traoré. Appena diciannove anni, ma già una grande storia da raccontare: sarà del Cagliari, su supervisione della Juventus.