Il futuro di Hamed Junior Traorè sarà in Serie A. Il centrocampista classe 2000 è retrocesso insieme al suo Empoli all’ultima curva, ma la sua esplosione è già nel mirino di tanti club. La Fiorentina era arrivata a un passo dall'affare, poi sfumato: adesso sul talento ivoriano si muove anche la Juventus, che valuta un'operazione in sinergia con un club "amico" (come l'Atalanta). Come scrive Tuttosport, la pista Traorè per la Juve è concreta e lo stesso giocatore sarebbe ben contento di entrare in orbita bianconera. Un altro gioiello sotto la lente di ingrandimento di Paratici e della sua squadra mercato.