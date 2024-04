si trova ora in una situazione delicata, e bisognerà capire se ilvorrà proseguire la storia. Inizialmente, c'era l'attesa di vederlo tornare al suo meglio fisicamente, considerando le limitate occasioni avute in Premier League e il recente recupero dalla malaria. Anche se ha avuto occasioni per mettersi in mostra, finora non ha ancora dato ragioni sufficienti per giustificare un investimento di 25 milioni di euro, la cifra necessaria per il suo riscatto dal Bournemouth.Il Napoli ha dimostrato un interesse concreto nei confronti di Traorè, tanto da escludere Zielinski dalla lista dei titolari in Champions League per affrontare il Barcellona. Tuttavia, ora Traorè potrebbe vedere meno tempo in campo poiché contano soprattutto i risultati e le prestazioni. Nel frattempo, Zielinski sta mostrando nuovamente le sue qualità, soprattutto nelle partite contro Atalanta e Monza. Di conseguenza, il ruolo di Traorè potrebbe diventare più marginale e il suo riscatto sembra allontanarsi sempre di più. E la Juve osserva.