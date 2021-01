1











Armand Traoré, esterno della Juventus nella stagione 2010-2011, ha parlato a TalkSport di alcuni retroscena all'interno del club bianconero.



NON C'ERA NESSUNO - "Sono andato alla Juventus quando avevo 20 anni. Quando mi sono presentato la prima mattina per l'allenamento ho pensato 'Ma dove sono tutti i giocatori?' Non c'era nessuno nello spogliatoio, nessuno in palestra, un paio di giocatori nella sala di fisioterapia".



MARCHISIO - "Erano tutti nelle docce, facevano colazione, fumavano sigarette e bevevano caffè! Sono rimasto completamente scioccato dal fatto che bevevano una bottiglia di vino rosso il giorno prima di una partita. E Marchisio fumava quattro pacchetti di sigarette al giorno, ma non ho mai visto nessuno correre come lui".