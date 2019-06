La Juventus non si accontenta di Hamed Junior Traoré, ormai a un passo dal trasferimento in bianconero dall'Empoli per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma vuole anche il fratello, Amad. Secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, infatti, Fabio Paratici si sta muovendo per l'esterno d'attacco classe 2002 in forza alla squadra Primavera dell'Atalanta, che giocherà la finale per lo scudetto contro l'Inter. Dopo aver messo le mani di Hamed, come dichiarato anche dal presidente dello stesso Empoli, Amad si avvicina alla Juventus.