Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, l'ha di fatto già annunciato ufficialmente: Hamed Jr. Traoré sarà un prossimo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno vinto la concorrenza per il talentuoso centrocampista classe 2000 e, dopo aver concluso il suo acquisto, sono pronti a cederlo in prestito al Sassuolo almeno per la prossima stagione. I neroverdi, da sempre in ottimi rapporti con il club bianconero, sembrano ormai aver superato la concorrenza del Cagliari, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport.