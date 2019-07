"Siamo molto fiduciosi, ma se succedesse non lo vorremmo in prestito secco. Parliamo di un diritto o un obbligo di riscatto perché noi lavoriamo così: progettiamo per crescere", così Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha risposto alla domanda sulla volontà di portare Hamed Junior Traoré in neroverde in questa estate di mercato. Il centrocampista classe 2000 è praticamente un giocatore della Juventus, in arrivo dall'Empoli: si attende soltanto il comunicato ufficiale del club bianconero a riguardo.