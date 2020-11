Nell'ultima sessione di mercato la Juventus si era interessata ad Adama Traoré, esterno d'attacco del Wolverhampton diventato uno dei giocatori migliori della Premier nel suo ruolo. Paratici ne aveva parlato con i Wolves durante i colloqui per Jimenez, ma l'alta richiesta del club inglese ha scoraggiato i bianconeri. Traoré sta trattando il rinnovo per il quale però manca ancora l'accordo perché il giocatore non è soddisfatto della proposta ed è convinto che le ultime panchine siano dovute alla mancata firma. A riportarlo è il The Athletic, che ribadisce il forte interesse dei bianconeri per il giocatore.