Primo passo: acquistare a titolo definitivo Hamed Junior Traoré. Secondo passo: cedere in prestito un talento che ha bisogno di un'ulteriore periodo di crescita, per poi arrivare a vestire la maglia bianconera. La Juventus ha le idee chiare sul centrocampista dell'Empoli, un classe 2000 per cui ha deciso di investire 15 milioni di euro. Adesso la questione da risolvere è quella relativa al club che lo preleverà a titolo temporaneo: come conferma Tuttosport il Sassuolo era partito in prima fila, ma il Cagliari sta provando a rimontare, potendo contare a propria volta su un feeling solido con la dirigenza bianconera (lo dimostrano gli affari Romagna e Cerri).