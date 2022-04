Dopo una forte vicinanza con la Juve, adesso per Junior Traoré è un mercato tutto da scoprire. C'è il Napoli sul giocatore.



Ecco le parole del ds Giuntoli: "Traoré è molto bravo, sta facendo un grande finale di stagione. Piace a tutte le squadre di alto livello, ma in questo momento noi pensiamo ai nostri giocatori e alle ultime sei giornate. Dobbiamo stare molto attenti al nostro bilancio dopo due anni di Covid-19, è fondamentale per il futuro. Nonostante l'occhio al bilancio, sono sicuro che il Napoli come è forte quest'anno lo sarà anche nei prossimi anni...".