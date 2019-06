La Juventus si è assicurata Hamed Junior Traoré, centrocampista ivoriano dell'Empoli che ha stupito tutti nell'ultima stagione. Il classe 2000 sarà acquistato a titolo definitivo dai bianconeri, che però lo gireranno in prestito ad un altro club per farlo crescere ulteriormente in una realtà dove potrà essere protagonista. In prima fila c'è il Sassuolo, club con cui la Juve ha ottimi rapporti e molti affari in ballo. Ma, come riporta Sky Sport, Paratici ha parlato di Traoré anche ad altre società interessate, come Sampdoria e Cagliari.