Come raccontato da Sky Sport, Hamed Junior Traoré è pronto a firmare con il Sassuolo. Il centrocampista ormai ex Empoli è arrivato questa mattina nella sede milanese dei neroverdi per ufficializzare il suo passaggio agli emiliani. Il tutto, chiaramente, con la sinergia della Juventus. "Siamo molto fiduciosi, ma se succedesse non lo vorremmo in prestito secco. Parliamo di un diritto o un obbligo di riscatto perché noi lavoriamo così: progettiamo per crescere", così aveva parlato Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha risposto alla domanda sulla volontà di portare Hamed Junior Traoré. Alla fine, sarà un'operazione parallela. Con l'occhio attento della Juve.