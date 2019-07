Lo ha ufficializzato il club neroverde con un comunicato in cui ha spiegato anche le modalità dell'affare: prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli. Proprio con i toscani, nel corso dell'ultima stagione, il classe 2000 ha impressionato tutti, come giovane profilo tra i più interessanti in Italia, in un centrocampo che - nonostante la retrocessione in Serie B - sta riscuotendo grande successo. Krunic, Bennacer e Traorè, tutti prospetti venduti a peso d'oro.L'ultimo, in ordine temporale, tra Juve e Sassuolo porta il nome di Merih Demiral, arrivato in bianconero ufficialmente solo qualche giorno fa, ma atterato in Italia a gennaio, con il Sassuolo ad aspettarlo in aeroporto e la Juve ad osservarne le mosse. Sei mesi di apprendistato e poi via, a Torino per 18 milioni pagabili in 4 anni. E così potrà accadere anche a Traorè, perché secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com,