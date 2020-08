Ronaldo e Messi entrambi fuori dalle semifinali di Champions League è un fatto che non accadeva 15 anni. Tantissimi, ancora prima del decennio a contendersi il Pallone d’Oro. Forse la fine di un’epoca. Normale adesso chiedersi chi sarà il padrone del calcio, o i padroni come racconta la storia recente. Transfermarkt ha stilato la classifica dei giovani talenti a livello mondiale che possiedono il valore più alto. Nella graduatoria presente solo due giocatori della Serie A: il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, valutato 67.5 milioni, e il terzino dell’Inter (anche se non è ancora sceso in campo con la maglia nerazzurra) Achraf Hakimi, a quota 54 milioni di euro.