All'indomani della partita di Barcellona vinta 3-0 ieri sera dagli uomini di Pirlo, l'ex difensore Paolo Tramezzani è stato interpellato da Sky Sport: "Juventus e Lazio hanno svoltato la loro stagione in quest'ultima giornata di Champions League? Credo più la Juve che la Lazio. I bianconeri ieri hanno compiuto un'impresa sotto tutti i punti di vista. La Lazio ieri ha sì raggiunto un primo importante step stagionale, ma ha sofferto e rischiato in alcune circostanze. È sicuramente positivo il carattere della squadra di Inzaghi, che non molla mai, però non è la svolta della stagione: gara col Bruges importante sì, svolta no."