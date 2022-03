Aleksandar Trajkovski ha commentato la rete all'Italia. Queste le dichiarazioni riportate da Il Corriere dello Sport. "Ho calciato con tutta la forza che avevo in corpo, evidentemente era il mio destino segnare in quello stadio . ha detto -. A Palermo ho passato quattro anni meravigliosi. Ancora non abbiamo realizzato cosa abbiamo fatto. Adesso dobbiamo solo riposarci e prepararci bene. Il Portogallo ha grandi giocatori e grande personalità. Sappiamo che sarà difficile, ma il calcio trasforma i sogni in realtà" ha spiegato l'attaccante.