: “Doveva essere una serata di calcio, diventò una notte di paura. E una tragedia, per la morte di due persone.Sono passati 4 anni dal 3 giugno 2017, quando in Piazza San Carlo a Torino, dove migliaia di tifosi bianconeri si radunarono per assistere alla Finale di Champions League fra Juve e Real Madrid, a seguito del panico e del tumulto fra la folla, morirono Erika Pioletti e Marisa Amato.Oggi, la Juventus ha partecipato alla commemorazione delle due vittime di quella notte, nella ormai consueta cerimonia, tenutasi proprio in piazza San Carlo.Quest'anno, una novità importante: è stata scoperta, all'altezza del numero civico 198, una targa in memoria delle vittime.Il club ha deposto una corona di fiori, durante il momento di ricordo cui hanno preso parte la Sindaca Chiara Appendino, i famigliari, i rappresentanti delle istituzioni (il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari, l'Assessore Alberto Sacco, il Presidente della Circoscrizione 1 Massimo Guerrini) e l’Associazione “Quelli di…Via Filadelfia”.