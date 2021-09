Arrivano novità sugli strascichi giudiziari della serata da incubo di Piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid a cui tantissima gente assistette davanti al maxischermo, e che finì in dramma per diverse persone.Il tribunale civile di Torino ha riconosciuto come responsabili il Comune di Torino, il Consorzio Turismo Torino, il ministero dell’Interno e l’architetto Enrico Bertoletti.