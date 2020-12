Non c'è un solo imputato per il processo relativo alla tragedia di Piazza San Carlo a Torino la notte del 3 giugno 2017. La sindaca Chiara Appendino è solo la più celebre, ma ad esempio è stata chiesta dal PM Pacileo una pena di 1 anno e 8 mesi per Angelo Sanna, questore di Torino al momento dei fatti. Il Corriere di Torino riporta le dichiarazioni di Roberto Macchia, avvocato di Sanna: "Al questore Angelo Sanna sono state mosse accuse che non riguardano la sua sfera di competenza. Esse infatti si riferiscono alla “safety”, alla salvaguardia delle persone. Ma i compiti di un questore sono di provvedere alla “security”, alla sicurezza complessiva di un evento sotto il profilo dell’ordine pubblico. Della “safety” si devono occupare altri organi".