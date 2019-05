Nella tragica notte di piazza San Carlo, il 3 giugno del 2017, mentre la Juventus perdeva la finale di Champions League contro il Real Madrid a Cardiff, sono state migliaia le persone ferite, più o meno gravemente. Erika Pioletti, morta qualche giorno dopo, e Marisa Amato, deceduta lo scorso febbraio in seguito alla ferite di quella sera, però, non ce l'hanno fatta. Motivo per cui per quattro dei cinque componenti della cosidetta "Banda dello spray al peperoncino" è arrivata la condanna a dieci anni di carcere per omicidio preterintenzionale. Per Aymen H., che lo spray non l'ha utilizzato, al contrario degli amici, invece, sono arrivati tre anni di lavori socialmente utili, insieme ai ragazzi con disabilità. Per provare a redimersi, dopo gli imperdonabili errori di quella sera. Lo racconta il Corriere Torino.