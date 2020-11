Nessuno ha dimenticato la tragedia di Piazza San Carlo, il 3 giugno 2017. In quel giorno la Juventus giocava la finale di Champions League contro il Real Madrid, sfida trasmessa su un maxi-schermo nella piazza di Torino. Una serie di tumulti generò il panico tra la folla, portando al ferimento di oltre 1.500 persone e successivamente alla morte di 2



APPENDINO – La richiesta del pubblico ministero Vincenzo Pacileo è stata quella di un anno e otto mesi per la sindaca di Torino Chiara Appendino. Le accuse: disastro, lesioni e omicidio colposo. Oltra alla sindaca sono finiti nel registro degli imputati altre quattro persone. 3 anni e 6 mesi per Enrico Bertoletti, un professionista che si occupo di un progetto per conto degli organizzatori della serata; un anno e sette mesi per Maurizio Montagnese, responsabile dell'agenzia turismo Torino; un anno e otto mesi per l'allora questore Angelo Sanna; 2 anni per l'ex capo di gabinetto del comune, Paolo Giordana.



LA REAZIONE DELL’AVVOCCATO – La reazione di Luigi Chiappero, avvocato difensore di Appendino, è stata registrata da Ansa: “Si tratta di una richiesta che non mi aspettavo. Ci vuole una riflessione: stiamo andando in un territorio in cui organizzare una manifestazione può diventare un problema e non vorrei che alla fine passasse il principio che non convenga fare più nulla".