Tragedia nel mondo del calcio, morto Hidalgo: aveva 32 anni, fu acquistato dalla Juventus nel 2014

Il mondo del calcio piange per la scomparsa dicentrocampista spagnolo classe 1992. Hidalgo si è spento a soli 32 anni in seguito ad una malattia con cui conviveva dal 2021. Per lui una carriera in Spagna anche se nel 2014 fu acquistato dalla Juventus, senza però mai giocare con la maglia bianconera. A portare via Hidalgo un tumore ai polmoni.Hidalgo è morto dopo aver combattuto per quattro anni con la malattia. Il tumore ai polmoni infatti fu scoperto nel 2021, quando aveva solo ventinove anni. . In quel momento giocava nell'Extremadura, che è stata la sua ultima squadra. Si è dovuto infatti ritirare per la malattia che lo ha colpito. A dare la notizia è stato il Granada, che ha voluto omaggiarlo con un messaggio pubblicato sul proprio sito.

HidalgoLa Juve lo acquistò infatti dalla seconda squadra del Granada, quando aveva 22 anni. Non giocò mai per il club italiano visto che rimase in prestito in Andalusia e dal 2017 si interruppe definitivamente il legame con la Juventus.