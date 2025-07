Tragedia nel mondo del calcio: il giocatore del Liverpool Diogo Jota morto in un incidente stradale, aveva 28 anni

Diogo Jota muore in un incidente stradale

. Il giocatore classe 1996 dele della Nazionale portogheseè morto a causa di un incidente stradale. Il sinistro sarebbe avvenuto al chilometro 65 dell'A-52 all'altezza di Palacios de Sanabria, nella provincia di Zamora. Insieme a lui sulla macchina c'era il fratello André di 26 anni, anche lui deceduto a causa dell'incidente. Diogo Jota, che si era sposato lo scorso 22 giugno, lascia tre figli.Come riportato anche dal profilo ufficiale del Consiglio provinciale di Zamora, l'automobile si sarebbe schiantata e avrebbe preso fuoco, dopodiché sarebbero intervenuti sul posto i pompieri e i soccorritori ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica e le cause dell'incidente.

La conferma del Liverpool

Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

La tragedia è stata poi confermata anche dallo stesso Liverpool, che attraverso una breve nota ha giustamente invitato a rispettare la privacy della famiglia del giocatore e di tutto il club in questo momento di devastante dolore. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio già diffusi da ogni parte del mondo anche quello della Juventus